Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açuılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyar dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir.

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor.

Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik.

Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.