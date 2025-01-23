Terör örgütü PKK’ya eşzamanlı darbe

Terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Adana'nın da arasında olduğu 43 ilde düzenlenen operasyonlarda 240 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik ve ideolojik yapılanmalarında bulundukları saptandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilirken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.

KARARLILIK VURGUSU

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ele geçirilen delilleri detaylı incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.