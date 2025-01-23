Yılın ilk MGK’sında terörsüz Türkiye vurgusu: PKK-YPG tasfiye edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilendi ve MGSB-2025 yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 3 buçuk saat süren toplantı sonrası yayımlanan bildiride şöyle denildi:

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENDİ: Düzenli olarak beş yılda bir, ihtiyaç hâlinde ivedilikle güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB/Kırmızı Kitap); Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu. MGSB- 2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB- 2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

TEDBİRLER MÜZAKERE EDİLDİ: 2024 yılında vuku bulan ve milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmeler değerlendirildi. 2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edildi.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI: PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu.

SURİYE'NİN HUZURUNA DESTEK: Suriye'deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceği bir kez daha teyit edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ TASFİYE EDİLECEK: PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Bölgedeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulandı.

KALICI ATEŞKES: Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizildi. İnsani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edildi.

KÜRESEL BARIŞA KATKI: Türkiye'nin; Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki ihtilafların çatışmaya dönüşmeden çözümünün sağlanması, süregelen çatışmaların ise sulh ile neticelenmesi istikametindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel barış ve istikrarın tesisine azami katkıyı sunmaya devam edeceği belirtildi.





KIRMIZI KİTAP NEDİR ?

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınmıştı. Belgenin güncellenmesine yönelik bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan geçtiğimiz yılbaşından bu yana görüşler istendiği biliniyordu.