Haberler Gündem Haberleri Yunanistan’da terör örgütü kampına katılan Hakan İlhan tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.1.2025 20:57

Yunanistan’da terör örgütü kampına katılan Hakan İlhan tutuklandı

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda PKK terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Hakan İlhan, İstanbul'da tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yunanistan’da terör örgütü kampına katılan Hakan İlhan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan İlhan isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği tespit edildi.

TUTUKLANDI

"Baran" kod adını kullanan İlhan'ın terör örgütü mensupları tarafından sahte kimlik verildiği ortaya çıktı. Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunan İlhan gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde suçu itiraf etti ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Yunanistan’da terör örgütü kampına katılan Hakan İlhan tutuklandı
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