Haberler Gündem Haberleri 11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık
Giriş Tarihi: 24.1.2025 16:56 Son Güncelleme: 24.1.2025 17:09

11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 11 kattaki odalarında sağ kurtulmayı başararak Nazmiye Şişli ve arkadaşı Merve İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Otele 3 gün önce kayak tatili yapmak için Bolu merkezden gittiklerini belirten Nazmiye Şişli; “11. katta Merve ile birlikte kalıyorduk. Yangını bize bir telefonla haber ettiler. Koridor duman altındaydı. İkimiz birbirimize sarıldık. Sürüne sürüne merdivenleri bulduk. 6. katta bayılacak gibi olduk. Çok zordu kabus gibiydi hatırlamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık

Gece saatlerinde başlayan ve 10 saat sonra söndürülen yangın. 78 canı hayattan kopardı. Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınından sağ kurtulmayı başaranlardan birileri de üniversite öğrencisi Nazmiye Şişli ve arkadaşı Merve oldu.

İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan 19 yaşındaki Şişli; "Buraya birkaç gün önce arkadaşımla kayak tatili için geldik. Bolu merkeze yakın diye tercih etmiştik. Korkunç bir geceydi. Çarşamba günü otelden ayrılmayı planlıyorduk. Çıkışımız böyle oldu" şeklinde konuştu.

BİRBİRİMİZE TUTUNDUK

Odada birlikte kaldığı arkadaşı Merve'nin telefonun çalmasıyla faciaya uyandığını söyleyen Şişli, "Uyandığımızda her yer duman altındaydı. Birlikte kapıyı açtık. Çok karalıktı. Hiç bir şey göremiyorduk. Merdivenin yerini tahmin ederek gittik. Birbirimize sarıldık.

Üzerimize eşyalarımızı giyeceklerimizi bile alamadık. Yangın alarmı yön levhası hiçbir şey yoktu. 6. Kata geldiğimiz de dayanacak gücüm kalmadı. Bayılacak gibi oldum. Yine sarıldık birbirimize destek olduk. Merve bana ben ona bakarak ağlıyorduk.

Sarıla sarıla zorla aşağı inip çıkmayı başardık. Biz şanslı olanlardandık. Bugünü hatırlamak istemiyorum. Arkadaşlarımız öldü. Orada tanıdığımız konuştuğumuz insanlar öldü çok acı" dedi.

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11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık
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