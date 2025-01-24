11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık

Gece saatlerinde başlayan ve 10 saat sonra söndürülen yangın. 78 canı hayattan kopardı. Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınından sağ kurtulmayı başaranlardan birileri de üniversite öğrencisi Nazmiye Şişli ve arkadaşı Merve oldu.
İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan 19 yaşındaki Şişli; "Buraya birkaç gün önce arkadaşımla kayak tatili için geldik. Bolu merkeze yakın diye tercih etmiştik. Korkunç bir geceydi. Çarşamba günü otelden ayrılmayı planlıyorduk. Çıkışımız böyle oldu" şeklinde konuştu.
Üzerimize eşyalarımızı giyeceklerimizi bile alamadık. Yangın alarmı yön levhası hiçbir şey yoktu. 6. Kata geldiğimiz de dayanacak gücüm kalmadı. Bayılacak gibi oldum. Yine sarıldık birbirimize destek olduk. Merve bana ben ona bakarak ağlıyorduk.
Sarıla sarıla zorla aşağı inip çıkmayı başardık. Biz şanslı olanlardandık. Bugünü hatırlamak istemiyorum. Arkadaşlarımız öldü. Orada tanıdığımız konuştuğumuz insanlar öldü çok acı" dedi.