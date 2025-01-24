11’inci kattan birbirlerine sarılarak indiler: Sürüne sürüne dışarı çıktık

Üzerimize eşyalarımızı giyeceklerimizi bile alamadık. Yangın alarmı yön levhası hiçbir şey yoktu. 6. Kata geldiğimiz de dayanacak gücüm kalmadı. Bayılacak gibi oldum. Yine sarıldık birbirimize destek olduk. Merve bana ben ona bakarak ağlıyorduk.