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Giriş Tarihi: 24.1.2025 17:49

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Ankara Emniyeti'nden açıklama

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada 34 göstericinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Ankara Emniyeti’nden açıklama

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Ankara Emniyeti'nden açıklama
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