Başkan Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladı: Yargıya kimse parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin detaylarını açıkladı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda özetle şunları söyledi:

KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL: Siyasi ve ideolojik kimlikleri, ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kaldı. Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın, hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler, şu gerçeği er ya da geç kabullenecekler. Hiç kimse hukukun üstünde, layüsel, imtiyazlı değildir. Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kastedenler kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorunda.

Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Hâkim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız. Hatta mahkeme kararlarını, gerekli nezaketi göstererek eleştirebilirsiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız, çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız, çok pervasız biçimde tehdit savuramazsınız. Buna biz de hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi tekrar vurguluyorum.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENECEK: 5 amaç, 4 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı 4'üncü Strateji Belgemizle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirmeyi, vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini daha da kuvvetlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturmayı, yargılama usullerini sadeleştirerek verimliliği artırmayı, yargıya ilişkin güven ve memnuniyeti daha da yükseltmeyi, onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını yaygınlaştırmayı, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi ve adalet hizmetleri ile adli bilimlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Yargı Reformu Stratejimizin en önemli önceliklerinden biri, makul sürede yargılanma hakkı güvencelerinin artırılması. 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de hak arama yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.





MAĞDUR ODAKLI YENİ POLİTİKALAR: Ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Uyuşmazlıkların önlenmesi ve mahkemeye taşınmadan kaynağında çözülmesi, yargının iş yükünün azaltılmasında büyük önem arz ediyor. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız Yeni Strateji Belgesi'yle, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.



AVUKATLIK KANUNU GÜNCELLENECEK: Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için Avukatlık Kanunu'nu güncellemeyi ve savunma kurumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesi ve belirli davalarda avukatla temsil mecburiyetinin getirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Stajyer avukatlarımıza staj başlangıç desteği sağlayacağız.

NOTER YARDIMCILIĞI GELİYOR: Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız. Hukuk fakültelerinin açılma kriterlerini gözden geçireceğiz. Hukuk fakültesindeki öğrencilerimize Adalet Bakanlığı başarı bursu vereceğiz. Mesleki niteliklerin artırılması için hâkim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız. Hâkim ve cumhuriyet savcısı ile personel sayısının iş yükü ile orantılı bir düzeyde olmasını sağlayarak, yeni uzmanlık kadroları ihdas edeceğiz. Hâkim ve cumhuriyet savcılarımızın nakil işlemlerini coğrafi teminat çerçevesinde gerçekleştirecek, atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemini yeniden ele alacağız.



CEZA ADALETİ SİSTEMİ ARTIRILACAK: Strateji Belgemizin üçüncü amacı, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasıdır. Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun bir şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesi ile adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HIZLANACAK



Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz. İnsan hakları alanındaki kurumsal kapasitemizi güçlendirecek, hazırlayacağımız yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi bireysel hak arama kurumlarımızın kurumsal yapısını ve uluslararası kuruluşlarla uyumluluklarını güçlendireceğiz. İfade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbir ve uygulamalarla tahkim edeceğiz. Temyiz kanun yolunun etkinliğine yönelik yeni düzenlemelerle temyiz incelemelerinin 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz.



NAFAKAYA YENİ REFORM



Aile hukukunda uygulamadan doğan sorunların giderilmesine yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz. Aile arabuluculuğunu sisteme entegre ederek anlaşmazlıkların mahkeme sürecinden önce çözüme ulaştırılmasını arzu ediyoruz. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı planlıyoruz.





TRAFİKTE CAYDIRICI ÖNLEMLER



Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleri ile zenginleştireceğiz. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi, kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz.