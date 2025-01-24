Deprem korkumuz bitti TOKİ konutları zırh gibi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Depremin ardından 25 bin 978 hak sahibi için yapımına başlanan konutların anahtarları teslim edilip depremin yaraları tamamen sarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut yaptık. Bugün vatandaşlarımız huzur içinde oturuyorlar. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak'taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

Depremde kendisinin ve kardeşinin evinin yıkıldığını söyleyen Ali Çavuş, devletin depremin ilk anlarından itibaren yanlarında olduklarını söyledi. Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği ekiplerle devletimiz maddi ve manevi bütün Elazığ halkının yanındaydı" dedi.

Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde ev sahibi olduk. Şu anda burada yaşıyoruz. Sıcacık yuvamız var, mutluyuz. Deprem olduğunda yüzeysel bir sarsıntı oluyor ama korkmuyoruz. Çünkü zemin sağlam, dışarı çıkmıyoruz. Rahat bir şekilde başımızı yastığa koyuyoruz" diye konuştu. Kardeşi Selahattin Çavuş ise "TOKİ evlerine geldiğim zaman çocuklarımız bile sağlam diye yanımıza geldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

TAMAMI TESLİM EDİLDİ

Elazığ AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla hak sahiplerimizin tamamının konutlarını teslim etmiş durumdayız. Beşinci yılına sorunsuz bir şekilde mutlu girmenin onu- Selahattin Çavuş Ali Çavuş Cafer Giyik runu yaşıyoruz" diye konuştu.