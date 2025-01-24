İlişkilerimiz bilgi ve dostlukla zenginleşecek

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Ruanda lideri Kagame'nin eşi Jeannette Kagame ile Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti. Burada el sanatlarını inceleyen lider eşleri, ürünlere ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Lider eşleri Ruanda özel bölümündeki kitapları inceledi. Ardından Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Kagame, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi. Kagame, Devlet Konukevi'nde de Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Emine Erdoğan, "Buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, paylaşılan bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini temenni ediyorum" dedi.