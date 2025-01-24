Konya’da çöken bina ile ilgili 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Konya'nın Selçuklu İlçesinde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken bina ile ilgili enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmarı sürüytor.

Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç," Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

1 CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ İLE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Herkesi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin" dedi.