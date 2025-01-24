Maaşları vermedi mahkemeye verdi

Mersin'de CHP'li Toroslar Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik mobbingi artarak sürüyor. Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) iptal etmek için dava açan belediyeye tepki yağıyor. Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Karakaş, "Toroslar Belediyesi, işçisini alacakları için mahkemeye veren bir yönetim olarak tarihe geçecek" dedi. Belediyenin 1 Temmuz 2023'te imzalanan TİS hükümlerine uymadığını, işçilerin maaş ve sosyal haklarını ödemediğini belirten Karakaş "Maaşları zamanında ödenmeyen, geriye dönük alacakları biriken ve sosyal hakları verilmeyen işçiler çok zor durumda. Birçok işçi arkadaşımız icralık oldu. Maaşını alamayan, faturalarını ödeyemeyen işçi nasıl hizmet etsin?" diye sordu. Belediyenin, TİS hükümlerini askıya almak ve işçi maaşlarını düşürmek için açtığı davanın mahkeme tarafından reddedildiğini belirten Karakaş, bu kararın TİS'in dokunulmazlığını tescillediğini söyledi. Ayrıca, belediyenin mali durumunun işçilerin haklarını ödemeye yeterli olduğunu, ancak yönetimin bilinçli olarak ödemeleri yapmadığını dile getirdi.

SENDİKAL BASKI ARTTI

Karakaş, "Psikolojik tacizler, sebepsiz yer değişiklikleri, kalifiye işçilerin sürgün edilmesi, sendikadan istifa ettirme baskıları ve haksız işten çıkarmalar artarak devam ediyor. Bu durum iş barışını tamamen yok ediyor" diye konuştu. Karakaş, "TİS hükümlerine eksiksiz uyulması, işçilerin maaşlarının ve sosyal haklarının ödenmesi, sendikal baskılara ve hukuksuz uygulamalara son verilmesi istiyoruz. Sürecin uzaması durumunda kamu zararı oluşacak ve bunun sorumluluğu belediye yönetimine ait olacaktır. Hizmetten gelen gücümüzü kullanmaktan asla geri durmayacağız" dedi.