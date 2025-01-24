Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: Narin’i birlikte öldürdüler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada, 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda, Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi. Mahkeme kararında, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti verdiği gerekçeli kararda, herkesin kafasında soru işareti olan "Narin nerede öldürüldü?" sorusuna açıklık getirdi. Karara göre Narin'in Kuran kursundan çıktıktan sonra evine geldiği, küçük kızın ev bölgesinde öldürüldüğü belirtildi. Yine daraltılmış baz verileri, Dara-2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntüleri ve HTS kayıtları dikkate alınarak ceza alan sanıkların cinayetten sonra baba Arif Güran'ın evinde oldukları ifade edildi. Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde ahır ve ev bölgesinde işlendiği kaydedildi.

ORGANİZE HAREKET

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiği, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi. Mahkemenin gerekçeli kararında cinayet anına ve sonrasına dair aile üyelerinin telefon hareketleri de yer aldı.