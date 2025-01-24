Mumcu suikastı halen aydınlatılmadı

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen C-4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastın ardından olay yerinde yapılan incelemelerde delillerin süpürgeyle toplanması, soruşturmada büyük bir ihmali tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hatta Mumcu'nun evine 50 metre mesafede nöbet tutan polislerin, bölgede onun yaşadığından habersiz oldukları ortaya çıktı.

PKK, CIA VE MOSSAD ÜÇGENİ

Mumcu, cesur tahlilleri ve gerçekleri gün yüzüne çıkaran gazetecilik anlayışıyla tanınıyor, Türkiye'nin birliğini hedef alan terör örgütü PKK'yı ve onun uluslararası bağlantılarını korkusuzca belgeliyordu. Mumcu, suikastından yalnızca 17 gün önce kaleme aldığı köşe yazısında, PKK, Barzani, CIA ve MOSSAD arasındaki ilişkileri ortaya koymuştu. PKK hakkında en gerçekçi tahlilleri yapan Mumcu, örgütün uluslararası boyutlarını belgeleyerek terörle mücadelede bilgiye dayalı bir perspektif sunmuştu.