Ölüm otelinin iş güvenlik uzmanı bile yokmuş! Gözaltına alınanların ifadesine SABAH ulaştı

Bolu'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin hesabı soruluyor. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Otel işletme Sahibi Halit Ergül ve Ergül'ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı.

SABAH İFADELERE ULAŞTI

SABAH gözaltında alınan şüphelilerin ifadesine ulaştı. Jandarmada ifade veren İş güvenlik uzmanı Ece Kayacana, ifadesinde, "Ben Gazalle Otelde iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak yaklaşık 2 senedir çalışmaktayım, Grand Kartal otel ile alakam yoktur. Gazelle otel ve Grand Kartal otelin sahipleri aynıdır ancak farklı SGK numaralarına sahiptir. Ben Grand Kartal otele hiç gitmedim orada hiç çalışmadım sigortam oradan yattı mı bilmiyorum ben Gazelleden yattığını biliyorum. Benim Grand Kartal otel ile çalışmadığım araştırıldığı zaman bulunabilir. İş sözleşmemde iş veren Grand Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak görünmekte iş adresi ve sgk numarası Gazelle Otele aittir aynı unvan üzerinden açmışlar bunun sebebi anonim şirketin iki farklı otele sahip olmasıdır. Benim Grand Kartal oteli denetleme ile ilgili yetkim ve sorumluluğum yoktur sözleşmem Gazzel otel üzerindendir. Ben bir kez bile Grand Kartal otele çalışma veya konaklama maksadıyla dahi gitmedim" ifadelerini kullandı.

"OTELDEKİ MERDİVEN YANGIN MERDİVENİ Mİ BİLMİYORUM"

Gözaltına alınan elektrikçi Hüseyin Aydın ise jandarmadaki ifadesinde, "Ben Grand Kartal Otel isimli işletmede iki yıldan beridir sezonluk olarak çalışmaktayım. Kış sezonu haricinde de Gazelle otelde elektrikçi olarak çalışıyorum. Biz her sezon başlangıcında bu otelin tüm elektrik ve periyodik bakımları ile ilgili tüm tedbirleri alırız ve açılışımızı ondan sonra yaparız. Yangın ile ilgili olarak alınan tedbirlere gelecek olursak tesis içerisinde iki adet merdiven bulunmaktadır ancak bu merdivenlerin yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Otelimizde yangın dedektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında ben olay yerinde olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum" dedi.