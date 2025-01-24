Son dakika: Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi eskisinden daha güzel hale getireceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"11 İLDE İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

"2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'i,ni tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün 11 ilde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmalarımız sürüyor. Toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerine hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik.