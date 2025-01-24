Sosyal medyada gündem olan çarşafları bağlamıştı: Otelin restoran şefi tabucu oldu

Kartalkaya'daki otel faciasında camdan sarkıttığı çarşafla hayatını kurtaran kişinin otelin restoran şefi Reşat Bölük olduğu ortaya çıkmıştı. Faciadan kurtulmayı başaran bölük anları hastana odasında şöyle anlatmıştı. Bölük; "Ben restoranda şef olarak çalışıyordum. Odam otelin 3. Katında bulunuyordu tek başıma kalıyordum. Yangın başlayınca beni aşağı katta kalan bir arkadaşım aradı. Abi yangın var kalk dedi onun telefonuyla uyandım" dedi.

"ODANIN KAPISINA ISLAK HAVLU SARDIM"

Uyandığımda odam dumanlar içindeydi diyen restoran şefi Reşat Bölük; "Kapıyı açtım koridorda dumanlar daha fazlaydı. Göz gözü görmüyordu. Havluyu ıslattım kapıya sarıp tekrar kapattım. Camdan baktım insanlar bana bağırıyorlardı. Bende çarşafları ve nevresimleri birbirine bağladım onları küçük bir iple peteğe bağladım. Ardından çatının üzerine sarktım. Oraya doğru düştüm. O sırada ayağım kırıldı. Alt kattan çatının üzerine inen arkadaşlar beni oradan çıkardı" ifadelerini kullandı.

O ÇARŞAFLARI BEN BAĞLADIM

Sosyal medyada gündem olan otel yangınının da simgesi haline gelen çarşafları ben bağladım diyen Reşat Bölük sonrasında oradan başka inenlerde olmuş. Bir şekilde hayatta kaldık. Ameliyat oldum çivi taktılar dedi.

ALARM ÇALMADI, SÖNDÜRME SİSTEMİ DE ODAMDA YOKTU

Otelin dışarıda olan bir yangın merdiveni yoktu içeridekine de zaten ulaşmak mümkün değildi diyen Bölük; "Ben telefonla beni arayan arkadaşım sayesinde uyandım Benim odamda bir siren sesi yangın alarmı çalmadı duymadım. Aynı şekilde benim odamda yangın söndürme sistemi de yoktu çalışan bir şeyde görmedim" dedi.

TABURCU OLDU

İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görmüş olduğu tedavide bacağından ameliyat olan Bölük, taburcu oldu.