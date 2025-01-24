Tanju Özcan skandalı kendi ağzıyla itiraf etti: İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir

İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair skandal bir açıklama yaptı. "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" diyen Özcan, "Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." dedi.