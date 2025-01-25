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Giriş Tarihi: 25.1.2025 21:05

Bakan Tunç otel faciasında hayatını kaybeden Gençbay'ın ailesini ziyaret etti

Türkiye 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasının yasını tutuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA
Bakan Tunç otel faciasında hayatını kaybeden Gençbay’ın ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu'daki otel yangınında evlatları Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Tunç, "Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç otel faciasında hayatını kaybeden Gençbay'ın ailesini ziyaret etti
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