Bakan Tunç’tan Bolu’daki yangınla ilgili açıklama: Bu acıyı milletimize yaşatanlar hesap verecek

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN, BU SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Tunç, bilimsel ve adli çalışmaların kimsenin şüphesi olmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, "Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yangının sebebini, bu sebebe yol açan sorumluları ve kusurluları bulamaya çıkarmak için yaptığı çalışmalardan kim neden rahatsız oluyor? Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar mevzuata uygun bir şekilde, sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kimlerin ihmali veya kusuru varsa, bilimsel araştırmalar ve adli soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" diye konuştu.