Belediye ihbar etmeliydi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'da yaşanan otel yangınıyla ilgili yetki ve denetim tartışmalarına açıklık getirdi. Bakan Ersoy, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını İl Özel İdaresinin, işletmenin bu ruhsatı almaya hak kazanabilmesi için gerekli olan yangın yeterlilik belgesini ise itfaiyenin verdiğini söyledi. Ersoy, "Bolu Belediyesi, 12 Aralık'ta otelin talebi üzerine yaptığı yangın denetiminde tespit ettiği eksiklikleri İl Özel İdaresi'ne ihbar etmeliydi. Bu ihbar yapılmış olsaydı, İl Özel İdaresi yangına uygun olmadığı gerekçesiyle işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını iptal ederek, oteli mühürlemek mecburiyetindeydi" dedi. SABAH