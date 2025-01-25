FETÖ’ye 23 ilde eşzamanlı darbe

ETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli'nin de arasında olduğu 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduğu ve kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüpheliler de yakalandı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi. Öte yandan Kayseri'de de FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç doçent doktor S.Ş., ihraç astsubay M.S.G. ve eski polis S.K. da gözaltına alınarak tutuklandı.