Hakan Han Özcan mazbatasını alarak görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ocak Salı günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden Ankara İl Başkanı olarak seçilen Özcan, parti teşkilatındaki çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Daha önce de AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak giren ve İl Başkanı seçilen Özcan, bu önemli görevi sürdürmeye devam edecek. Mazbatasını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Özcan, Bolu ve Sivas'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediği açıklamasında bulundu.

ÖZCAN, YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERDİ:



"Biz, Recep Tayyip Erdoğan adının en ücra köylerde, gönüllerde, sınırlar ötesinde, mazlum coğrafyalarda, savunma sanayisinde, teknolojide ve artık uzay çağında hayal kuranlar için ne anlama geldiğini iyi bilenleriz. Üzerindeki ateşten gömlekle tarihi bir dönüşüme işaret ederek, sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyma pahasına iç cepheyi güçlendirme gayesindeyiz. Gözümüzü hedeflerimizden, gönlümüzü halkımızdan ayırmadan; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için çalışacağız. Bizim davamız sadece bugünün değil, yarının da davasıdır. Bizler asla pes etmeyiz, yorulmayız, yılmayız. Hepimiz, küllerinden doğan birer Zümrüdüankayız. Buna, üye sayısını 1 milyona getiren, sadece bir yılda 156 bin üye yapan teşkilatımız şahittir. Bu yolda Ankara için daha fazla çalışacak, daha çok emek verecek ve şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması adına, yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için söz vererek özveriyle yolumuza devam edeceğiz."