İşletme sahibi ve genel müdür tutuklandı... Ucu kime varırsa varsın sonuna kadar gidilecek

Faciadan sonra gözaltına alınan 14 kişiden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Gözaltına alınan işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Halit Ergül ve Emir Aras tutuklandı. 6 kişinin işlemleri ile gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Otel Müdürü Zeki Yılmaz

İŞ GÜVENLIK UZMANI YOKMUŞ

SABAH şüphelilerin jandarmadaki ifadesine ulaştı. İş güvenlik uzmanı Ece Kayacan, ifadesinde "Benim Grand Kartal Otel'i denetlemeyle ilgili yetkim ve sorumluluğum yoktur. Sözleşmem Gazzelle Otel üzerindendir. Ben bir kez bile Grand Kartal Otel'e çalışma veya konaklama maksadıyla dahi gitmedim" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildiğini, 7 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu anımsatarak, "Adli sürecin ucu kime varırsa varsın sonuna kadar gidilecek" dedi.