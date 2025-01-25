Kıbrıs gazisine hüzünlü veda

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Erdinç Turgan hayatını kaybetti. Turgan için yaşadığı Karamusul köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye silah arkadaşları, yine Kıbrıs gazisi olan Faruk Batı, Cemal Erol, Hasan İnan, Ferit Tokatlı da katıldı. Gazi Cemal Erol, "Aramızdan bir arkadaşımız daha eksildi" diye konuştu. Cenaze törenine, Turgan ailesinin yanı sıra 65'inci Mekanize Tugay Komutanı Ali Haydar Torun, Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Aslan, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve çok sayıda seveni katıldı.