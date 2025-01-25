Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'ın emeklilik dilekçesini sunmasının ardından kendisinden sonra boşalan koltuğa kimin geleceği merak konusu haline gelmişti. Arslan'dan sonra boşalan koltuğa Bilgi İşlem Daire Başkanı Cemil Böcek getirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akrabası olan ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürüten Cemil Böcek'in pazartesi günü yeni görevine başlayacağı bildirildi.

CEMİL BÖCEK'İN SORUMLULUK ALANI

Cemil Böcek, pazartesi gününden itibaren yeni makamında olacak. Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, İtfaiye, Muhtarlıklar, Kent Tarihi ve Tanıtımı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda sorumlu olacak. Yeğen Böcek'in atanmasının duyulmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Antalyalılar, "Liyakat" sorusunu sordu.