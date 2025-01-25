Otel faciası soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Yangın soruşturması kapsamında, otel işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturmanın ikinci dalgasında, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 11 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında; Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Teknik Personeli Bahadır Bahar, Gazelle Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Kartal Otel Elektrikçisi Murat Duman, Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, ve Mudurnu Enerji Müdürü İsmail Karagöz yer alıyor. Ayrıca, Gazelle Elektrikçileri Bahadır Özkuru, Tahsin Pekcan ve Kadir Çelik; Kartal Otel Elektrikçileri Gürkan Oskan ve Bayram Ütkü; Gazelle Muhasebe Personeli Mehmet Salun ve İç Mimar Ali Bilir de mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunuyor.

AYNI İHMALLER BAŞKA BİR OTELİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Yangının ardından işletme sahibi Halit Ergül'ün aynı zamanda sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Oteli de soruşturma dosyasına dahil edildi. Söz konusu otelde de benzer ihmaller olduğu iddiasıyla başlatılan incelemeler kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ifadeleri doğrultusunda, gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklama talebiyle, 6'sı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, iç mimar Ali Bilir ve Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in sorgusu ise ertelendi.

Kartalkaya'daki facia sonrası sorumluların tespit edilmesine yönelik soruşturma, büyük bir titizlikle devam ediyor.