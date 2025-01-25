Pençe-Kaplan şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta tören yapıldı. Şehidin naaşı, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından, hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı. Şehit Astsubay Akıncı için bir tören de Ankara'da düzenlendi. Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.