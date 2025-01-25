Terörle bağlantılı Avukat Fırat Epözdemir tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Bora yönetim kurulunda yer alan Fırat Epözdemir'in örgüt bağlantısı ortaya çıktı.

İSTANBUL BARO YÖNETİMİN TERÖR BAĞLANTISI

Fırat Epözdemir'in örgütün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivinden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli whatsapp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simge eden yeşil sarı kırmızı renklerden müteşekkil bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epözdemir soruşturma kapsamında bugün İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edilen Fırat Epözdemir'in savcılık ifadesi de tamamlandı. Epözdemir, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.