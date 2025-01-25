Türkiye’nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti

AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve çok sayıda partili katılım gösterirken, kongrede büyük bir sürpriz yaşandı. Programda Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde 31 Mart seçimlerinde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen 22 yaşındaki Zeynep Çelik, AK Parti saflarına katıldı.

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı seçilen Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinin ertesi günü "Doğup büyüdüğü topraklara hizmet verecek olmanın gururunu yaşamıştım. Şimdi ise bu mukaddes yolculukta partimden aldığım güçle kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ GİDER'E TEŞEKKÜR

Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diyen Zeynep Çelik,"Tüm dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'in milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Biz de bu davete uyarak AK Parti saflarındaki yerimizi aldık." diye konuştu.

"AK Parti'nin Gençlere verdiği önem ve değer bu kararı almamda en büyük yönlendirici oldu diyen Belediye Başkanı Çelik, "Bağımsız bir aday olarak yola çıkmamın temel sebebi gençlerin de siyasette söz sahibi olabileceğini göstermek ve doğum büyüdüğüm topraklara hizmet etmekti. Ancak süreç içerisinde gördüm ki tek başına bağımsız bir belediye başkanı olarak etkili bir değişim yaratmak oldukça zor. AK Parti'nin siyasette güçlü bir ekip ruhuna sahip olması özellikle geçenlere yönelik projeleri ve ülkenin geleceği adına çizdikleri vizyon beni çok etkiledi. Bu yüzden tek başıma değil güçlü bir ekibin parçası olarak fark yaratabileceğime inandım. Bağımsız aday olarak kazandığımız seçim sonrasında, beldemizin ve halkımızın taleplerine daha iyi yanıt verebilmek adına, AK Parti'nin sıcak ve samimi yaklaşımıyla bize kucak açtığını gördük. Bu nedenle, beldemiz için en doğru kararı vererek AK Parti'ye katılma kararı aldık. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreteri Sayın Fatih Şahin'e, Çanakkale AK Parti Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Sayın Ömer Faruk Göktürk'e gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.