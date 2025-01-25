201 bininci deprem konutu tamam: Vatandaşımıza sözümüzü tuttuk

Başkan Erdoğan, Malatya'da Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Malatya'mızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu yıl sonunda deprem bölgesinde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlara teslim etmiş olacağız.

2024 Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' idealimizin bir parçasıdır. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir.

Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşların yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirleri yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve işyerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. 1

1 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 işyeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve işyerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İşyerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz.







EV SAADETTİR

Erdoğan, Mahmut Ak ve ailesi, Özgür Menekşe ve ailesi, Nedim Özkan ve ailesi, Zöhre Yoldaş ve ailesi ile Ali Seydi Korkmaz ve ailesine anahtarlarını takdim etti. Anahtar teslimlerinin ardından kurdele kesimine geçildi. Yapılan duanın ardından Erdoğan, "Yol medeniyettir unutmayın, ev saadettir unutmayın" sözleriyle kurdeleyi kesti. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Öte yandan Erdoğan, program öncesinde cuma namazını Malatya'daki Aksaray Mahallesi Camii'nde kıldı.

ULUDAĞ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu. Aile üyeleriyle sohbet eden Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi. Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.

DOĞU-BATI AKSINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Törende deprem konutlarının yanı sıra Malatya için önemli bir ulaştırma projesi de hizmete alındı. 3 etap olarak hazırlanan Malatya Çevreyolu projesinin ikinci kısmı hizmete açıldı. Toplam uzunluğu 53.5 kilometre olan Malatya Çevreyolu'nun tamamlanması için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Daha önce 17.5 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı, Hekimhan ayrımı arası ile 28.6 kilometrelik bağlantı yolunu kapsayan 26.1 kilometrelik ilk etap 2 Nisan 2022'de hizmete açılmıştı. Çevreyolunun 12.1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesim de dün hüzmete girdi. Böylelikle yolun 38.2 kilometresi tamamlanmış oldu. 16 ilin giriş kapısı konumundaki Malatya'da bu çevreyoluyla doğu-batı arasında kesintisiz ulaşım ağı kurulmuş oluyor. Çevreyoluyla yaklaşık 25 dakikada Malatya geçilmiş oluyor. Projeyle zamandan ve yıllık 631 milyon lira tasarruf sağlanıyor. Yine aynı şekilde 19 bin 177 ton karbon emisyonu azaltımı da gerçekleştirilmiş oluyor.



YANGINLA İLGİLİ NET MESAJ: MİLLETE BU ACIYI YAŞATAN AÇGÖZLÜLER HESABINI VERECEK

Millet olarak bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu'da kardeşlerimizin bazılarının cenaze namazlarına iştirak ederek dualarla son yolculuklarına uğurladık. Rabb'im onları inşallah şehitlerle beraber haşrucem eylesin diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek, kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz.



ENFLASYONLA MÜCADELEDE DÜŞMAN FAHİŞ FİYATÇILAR!

Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. İhracatı artırmaya önem veriyoruz. Ülkemizde izah edilemeyecek bir fahiş fiyatlama yapan kesim var. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır.

Malatya'ya 22 yılda toplam 511 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 33 milyar lira, sosyal yardımlarda 58, sağlıkta 13 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 75 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Malatya Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini 2.5 milyona çıkaracağız.