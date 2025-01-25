Yardım etmediler, Narin’in ölmesini beklediler

Diyarbakır'da geçtiğimiz 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararında, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Tüm Türkiye'nin 'katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine yanıtsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı. Kararda, yaralı Narin Güran'a bir tıbbi müdahale yerine anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın küçük kızın ölmesini beklediği ifade edildi.