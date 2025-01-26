16 kayak merkezinin sadece 3’ünde itfaiye var

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 vatandaşın hayatına mal olan yangın faciasında, en yakın itfaiye ekibinin 42 kilometre uzaktan gelmesi, can kaybında artışa neden oldu. Bu durum, diğer kayak merkezleri ne kadar güvenli sorusunu akıllara getirdi. Türkiye'de otellerin bulunduğu 16 kayak merkezinden sadece Erciyes, Uludağ ve Kahramanmaraş Yedikuyular'da sabit itfaiye istasyonu olduğu ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin 7/24 hazır beklediği bu kayak merkezlerinde aynı zamanda pist güvenlikleri de üst düzeyde bulunuyor. Erciyes A.Ş Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu "Yangınlar için, yönetmeliklere uygun bir şekilde gerekli tedbirler alındı" dedi.