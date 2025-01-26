Belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'ın emeklilik dilekçesini sunmasının ardından kendisinden boşalan koltuğa kimin geleceği merak konusu haline gelmişti.
Arslan'dan boşalan koltuğa, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek getirildi. Halihazırda Bilgi İşlem Daire Başkanı olan yeğen Cemil Böcek'in pazartesi günü işe başlayacağı bildirildi.
SORUMLULUK ALANI İTFAİYE!
Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, İtfaiye, Muhtarlıklar, Kent Tarihi ve Tanıtımı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan sorumlu olacak. Yeğen Böcek'in atanmasının duyulmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. CHP'li belediyelerin, genel başkanları Özgür Özel'in akraba atamaları konusunda uyarılarını halen dinlemediği görüldü.
Antalyalılar ise "Liyakat" sorusunu sordu. Ay sonunda EYT'li 2 bin personelin emekli olacağı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde atamalar ardı ardına geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gün içerisinde çok sayıda Daire Başkanlığı emrindeki şube müdürlerinin yeri değişti. Bunların içinde en ilginç olanı ise tüm Antalyalının şikâyet konusu olan toplu taşıma ile ilgili oldu.
Gittikçe artan toplu taşıma ile ilgili Başkan Böcek, Toplu Taşıma Müdürü Osman Günel'i görevinden aldı. Son bir yılda otobüs sayısı ikiye katlanmasına rağmen şikâyet çağrı sayısının düşmemesinin faturası Osman Günel'e kesildi. Günel görevinden alınarak Finike'ye tayin oldu. Atamaların önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor.