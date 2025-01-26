Belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler





Antalyalılar ise "Liyakat" sorusunu sordu. Ay sonunda EYT'li 2 bin personelin emekli olacağı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde atamalar ardı ardına geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gün içerisinde çok sayıda Daire Başkanlığı emrindeki şube müdürlerinin yeri değişti. Bunların içinde en ilginç olanı ise tüm Antalyalının şikâyet konusu olan toplu taşıma ile ilgili oldu.