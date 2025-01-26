Son dakika: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü adliyeye sevk edildi

İLK TUTUKLAMALARDA 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.