Depremin merkez üssüne 3 yeni hastane

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta tüm birimler gecegündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok noktasında bulunan şantiyelerde binalar hızla yükseliyor. Kentte bugüne kadar 27 bin bağımsız birim tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi. Bu sayı, ay sonuna kadar 39 bin olacak. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentte 3 acil durum hastanesinin bitme noktasına geldiğini belirterek üçünde de hasta kabul aşamasına gelindiğinin müjdesini verdi.

Ünlüer, "400 yataklı acil durum hastanemiz, 120 yataklı Türkoğlu, 56 yataklı Nurhak hastanelerinde hasta kabul aşamasına gelmiş durumdayız. İlk hastalarımızı şubat ayının ilk günlerinde almış olacağız. Bu hastanelerimiz sağlık alanında çok ciddi rahatlama sağlayacak. Mayıs ayına kadar da 600 yataklı Necip Fazıl Hastanemizi de hizmete açmış olacağız.

Bu hastanelerimizi hizmete aldıktan sonra 6 Şubat'a göre yaklaşık yatak kapasitesini 1500 artırmış olacağız. Kahramanmaraş'ta orta ve kısa vadede bir sağlık sorunu kalmamış olacak" diye konuştu. 2025 yılını hedef yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Ünlüer, "Yıl sonunda 74 bin 145 bağımsız birimin tamamını bitirip hak sahibi kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz ve inşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Ünlüer, "Cumhurbaşkanımız geldiğinde bir önceki gelişinde söylenen sorunları ne yaptığımızı soruyor. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor. Halkın içerisinde vatandaşlarımızla bire bir görüşüyor" ifadelerini kullandı.