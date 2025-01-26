Elazığ-Harput arası 8 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ-Harput İl Yolu Açılış Töreni'ne katılan Uraloğlu "Elazığ'da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de açılışı için bir araya geldiğimiz Elazığ-Harput İl Yolumuzdur. Bildiğiniz üzere Elazığ'ın kültür ve medeniyet şehri Harput, tarihi ve sosyal dokusuyla yüksek turizm potansiyeline sahip.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğun bir trafik yaşıyor. Bu kapsamda, Elazığ- Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15.6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 kilometre kısalttık. Hizmete sunduğumuz bu 13.6 kilometrelik yolumuz sayesinde; eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.