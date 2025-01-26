Fedakâr Ali, can kurtardı

Konya'da Merkez Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan, girişinde 7 işyeri, üstteki 3 katta da 14 daire yer alan Taşoluk Apartman'ından, önceki gün sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine, 12 dairede yaşayan 79 kişiden birçoğu binayı terk etti.

Bir kısmı ise evlerinde kalmaya devam etti. Akşam saatlerinde, aynı mahalledeki başka bir evde yaşayan ve yine Suriyeli olan Ali El Hüseyin, zilleri çalarak evlerinde kalmaya devam edenleri uyardı. Bunun üzerine kalanlar da binayı terk etti.

Saat 20.15 sıralarında binada son kalan 7 kişilik Jethan ailesinden 2'si evden çıktı. Kalanlar çıkmaya çalışırken ise bina büyük bir gürültüyle çöktü. Kaçmaya fırsat bulamayan 5 kişi enkaz altında kaldı. Ali Hüseyin (20), "Sesi duyunca, herkesin ziline basıp çıkmaları için uyardım. Herkesi çıkarmaya çalıştık" dedi. Ali Hüseyin'in uyarısıyla ölümden son anda kurtulan Nurcan Akyol (40), "Ali kapımızı çalıp, 'Nurcan abla evi hemen boşaltın' dedi. Onun sayesinde hayatta kaldık" dedi.