HSK Müfettişini bıçaklayan saldırganın 24 yıl hapsi istendi

Ankara'da 22 Ekim 2024'de HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Müfettiş Mehmet Aslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çingay ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berat Çingay hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıla kadar toplam 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Çingay iddianamede yer alan ifadesinde, HSK'da hizmetli olarak kurumun yemekhanesinde bulaşıkçılık yaptığını, Aslan'ı 2020 yılında Elazığ'nın Keban ilçesinde Keban Adliyesinde mübaşir olarak çalıştığı dönemden tanıdığını söyledi. Aslan'ın o dönem kendisi hakkında disiplinsiz davranışlarından dolayı tutanak tutarak idari soruşturma başlatılmasına sebep olduğunu öne süren Çingay, maaş kesimi cezası ile cezalandırıldıktan sonra istifa ettiğini söyledi.

'SİNİRLENİP BIÇAĞI ALDIM'

Çingay ifadesinde 2022'de KPSS sınavına girdiğini buradan aldığı puanla Adalet Bakanlığının hizmetli kadrosuna tayin olduğunu ve HSK'nın yemekhanesinde görevlendirildiğini kaydetti. Olaydan 2 ay önce Aslan'ın yemekhanede yemek yerken gördüğünü ve selamlaştıklarını, olay günü işini kaybetmesi sebebi ile aşırı derecede sinirlenerek koşarak mutfak kısmına gittiğini, mutfaktan aldığı bıçağı montunun içine sardığını ve montunu da eline alıp bahçede Aslan'ı aradığını belirtti. Çingay, "Kendisini bir arabanın yanında dururken fark ettim. Montumun içindeki sarı saplı bıçağı çıkartarak savcının arkasına geçtim. Elimdeki bıçağı sırt ve baş kısmının arasına doğru sırtına denk gelecek şekilde bir kez bıçağı yukarıdan aşağı doğru salladım. Müştekinin vücudundan kan akmaya başladı. Bulunduğu yerden kaçtı ve yere düştü" dedi.

'DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

HSK Müfettişi Mehmet Aslan ise ifadesinde, Çingay ile daha önce Keban Adliyesinde 2020-2021'de mübaşir olması sebebiyle birlikte çalışırken disiplinsiz davranışlarından dolayı hakkında iki Cumhuriyet savcısı ve bir hakimin imzası bulunan tutanakla idari soruşturma başlattığını anlattı. Çingay ile şahsi olabilecek herhangi bir tartışma ya da kavgasının bulunmadığını aktaran Aslan, Çingay'la 2024 Mayıs ayında HSK'nın yemekhane asansörlerinin önünde karşılaştıklarını 'Daha önce Keban'da çalıştın mı?' dediğini, 'Evet' cevabını verince yanından ayrıldığını söyledi.

KÜFÜR EDEREK BIÇAKLADI

Aslan, olay günü mescitten çıkarak bahçeye çıktığını, kurulun kıdemli başmüfettişlerini görerek onların yanına geçtiğini ifade ederek bir yandan da telefonuyla ilgilendiğinden yüzünün aşağıya dönük olduğunu, bir ara sağ tarafına baktığında şüpheliyi gördüğünü ve bir anda şüphelinin sırtının sol omuz kısmına bıçak sapladığını gördüğünü anlattı. Aslan, şüphelinin kendisine sinkaflı küfür ettiğini ve çevredekilere de bıçak salladığını belirtti.

'EYLEMİ TASARLADI'

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Aslan'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif derecede olmadığı, yaşamını tehlikeye soktuğu, kemik kırığına neden olduğu, kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını 3. derecede etkilediği kaydedildi. İddianamede "Şüphelinin olaydan iki üç ay önce HSK binasının asansöründe müşteki ile karşılaştığı, müştekiye Keban Adliyesinde daha önce çalışıp çalışmadığını sorduğu ve müşteki hakkında araştırma yaptığı yine el konulan telefonu incelendiğinde müştekinin ismini Google'dan arama yaptığı belirlenmiştir. Çingay'ın müştekinin fotoğrafını telefonuna kaydettiği hatta müştekinin eşinin adını da arattığı bu haliyle şüphelinin müştekiye yönelik saldırısını gerek açık kaynak araştırması ile gerekse müştekiye HSK binasında kalıcı olarak çalışıp çalışmadığını sorarak olayı tasarladı anlaşılmıştır. Şüphelinin eyleminde sebat ve ısrar ettiği ancak araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle şüphelinin eylemine devam edemediği, öldürme kastının teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilmiştir" denildi.