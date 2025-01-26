İTÜ bilirkişi heyeti 3.5 saat inceleme yaptı, delil topladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı. Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3.5 saat inceleme yaptı. Savcıların da eşlik ettiği heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.



BİR YIL SONRA GÖRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Almanya'da bir lojistik firmasında yönetici olarak çalışan ve eşinden yıllar önce ayrılan Şenol Akişli, İstanbul Tuzla'da oturan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yi son olarak bir yıl önce görmüştü. Sömestir tatilini fırsat bilip kızıyla hasret gidermek isteyen Akişli, kızının 'kar tatili' isteğini kırmayarak Grand Kartal Otel'e gitti. Yangında Şenol Akişli, kızı Mina ve babaanne Gülçin Akişli hayatını kaybetti. Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH





İKİZLERİ SIRTIMA ALARAK ALEVLERİN ARASINA DALDIM

YANAN otelden 6 yaşındaki ikiz oğulları Ayaz ve Baran ile eşi Buke'yle birlikte sağ kurtulan Ali Karakurt, SABAH'a yaşadıklarını anlattı: Kapıyı açtığımızda otelde büyük bir yangın olduğunu fark ettim. Çocukları uyandırıp ikisini de sırtıma aldım ve alevlerini arasına daldım. Eşim ise 'Nefes alamıyorum' deyip odaya geri gitti. 6. kattan sundurmanın üzerine atlayarak kurtuldu. Ceyhan TORLAK / SABAH





ŞEVVAL'IN SON DOĞUM GÜNÜ

BOLU'da Kartalkaya'daki otel yangınında 13'üncü kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin'in (25), yaklaşık 4 ay önce Antalya'da arkadaşları tarafından kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına dair görüntüler ortaya çıktı. 26 Eylül'de kaydedilen görüntülerde, 25 yaşına giren Şevval'e arkadaşları tarafından pasta ile sürpriz kutlama yapılıyor.





STİL DANIŞMANI VE KIZINA VEDA

Yangında hayatını kaybeden stil danışmanı Feray Kanpolat ile 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat için Sarıyer'deki Demirci Aksüt Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Kanpolat'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anne kızın cenazeleri, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa KAYA/SABAH



3 ARKADAŞIMI BİRDEN KAYBETMEK BÜYÜK ACI

YANGINDAN sağ kurtulan stajyer hemşire Elif Vanlıoğlu, 3 arkadaşını kaybetmenin acısını yaşıyor. Vanlıoğlu, "Bir anda her yeri duman kapladı. Zifiri karanlıktı, bağırış sesleri vardı. Biz kurtulduk ama farklı odalarda kalan aşçı arkadaşlarım Eslem Uyanık ve Esra Nazik ile hemşire arkadaşım Dilara Ermanoğlu kurtulamadı. 3'ünü de kaybettim. Acımız çok taze. Psikolojim bozuldu" dedi. Kerim CENGİL-Yunus EMRE KAVAK/SABAH