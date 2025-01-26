Kartalkaya felaketi fırsatçıları harekete geçirdi!

Bu durum bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Yangından bir gün önce internette 414 lira olan bir yangın tüpünün yangın sonrası 735 liraya çıktığı görüldü. Yangın güvenliği alanında faaliyet gösteren bazı işletme sahipleri, yaşanan bu büyük felaketten sonra birçok yapının eksiklerini fark ettiğini ve bu yüzden acil alımlar yapmaya başladıklarını belirtti. İlgili işletme yetkilileri, özellikle küçük çaplı yangın tüpleri ve duman dedektörlerine olan talebin hızla arttığını vurguladı. Ancak bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiği ifade edildi.

ÇOĞU İŞLETME YETERSİZ

Kocaeli'de uzun zamandır yangın söndürme cihazları alanında satış yapan Ahmet Yılmaz, "Yaşanan büyük felaketten dolayı çok üzgünüz. Bu durum bize bazı tedbirlerin önceden alınması gerektiğini gösterdi. Yangın başta olmak üzere doğal afet konusunda yeterli hazırlığımız yok. Bolu'daki otel sadece bir örnek, çoğu işletme bu konularda yeterliliğe sahip değil. Çoğu yangın tüpünün son kullanım tarihi geçmiş durumda." dedi.

TELEFON DAHA SIK ÇALIYOR

Bolu'daki yangın sonrası yangın teçhizatlarına olan talebin arttığını söyleyen işletme sahibi, "Telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. En çok yangın tüpü soranlar var. Bunun dışında duman dedektörü, yangın söndürücü spreyler soruluyor. Bizde büyük yangın tüpü iş yeri gibi yerlerde kullanılacak tüp 1.250 TL, ufak boy araç için uygun olanlar 500 TL gibi bir fiyat. Bunlar her yerde geçerli olması gereken fiyat, bizde bir anda bir artış yapma gibi bir durum söz konusu olamaz, bunu kendine yakıştıran varsa yapsın."

İNTERNETTEN ALMASINLAR

"Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkanı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez. Bir de dükkanda ne aldığını görür, tarihine bakar tüpün ya da hangi amaca uygun olduğuna. İnternetten bu imkanlara ulaşmak zor; oradan yazanla gelen arasında dağlar kadar fark olabiliyor. O yüzden ben alışverişi, hele böyle önemli şeyleri esnaftan almalarını tavsiye ediyorum."