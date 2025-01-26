Kartalkaya’da 78 can alan otel yangınında tutuklu sayısı 15’e yükseldi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.

İLK TUTUKLAMALARDA 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.