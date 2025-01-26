Kolonları kestiler iddiasına soruşturma

Konya'da, çoğunluğu Suriyelilerin yaşadığı 4 katlı apartman çöktü. Enkaz altında kalan Suriyeli Jethan ailesinden 3 kişi kurtarılırken, biri kadın 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. İki aile üyesi ise son anda kurtulmayı başardı. Olayın ardından 50 yıldır aynı mahallede oturan bir vatandaş, 112'yi arayıp binanın altına açılan balıkçıya yer açmak için kolonların kesildiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında balıkçının işletmecisi, işyerinin 2 sahibi ve daha önce aynı yerde bulunan kahvehanenin işletmecisi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sabah Adalet Bakanlığı açıklama yaptı; mal sahiplerinden ikisi ve apartmanın altındaki dükkân sahiplerinden ikisi gözaltına alındı. Yandaki iki binayla ilgili de risk var mı bakıyorlar. İddiaların her birini savcılarımız kayıt altına alıyor ve araştırma yapıyor. Gereği yapılacak. İtfaiye ve AFAD başta olmak arama kurtarma ekipleri zamanla yarışarak, 6 dakika içinde olay yerine geldi. Oradaki canları kurtarmak için cansiperane çalıştılar" dedi.



FEDAKÂR ALİ, CAN KURTARDI

Konya'da Merkez Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan, girişinde 7 işyeri, üstteki 3 katta da 14 daire yer alan Taşoluk Apartman'ından, önceki gün sesler gelmeye başladı. Bunun üzerine, 12 dairede yaşayan 79 kişiden birçoğu binayı terk etti. Bir kısmı ise evlerinde kalmaya devam etti. Akşam saatlerinde, aynı mahalledeki başka bir evde yaşayan ve yine Suriyeli olan Ali El Hüseyin, zilleri çalarak evlerinde kalmaya devam edenleri uyardı. Bunun üzerine kalanlar da binayı terk etti. Saat 20.15 sıralarında binada son kalan 7 kişilik Jethan ailesinden 2'si evden çıktı. Kalanlar çıkmaya çalışırken ise bina büyük bir gürültüyle çöktü. Kaçmaya fırsat bulamayan 5 kişi enkaz altında kaldı. Ali Hüseyin (20), "Sesi duyunca, herkesin ziline basıp çıkmaları için uyardım. Herkesi çıkarmaya çalıştık" dedi. Ali Hüseyin'in uyarısıyla ölümden son anda kurtulan Nurcan Akyol (40), "Ali kapımızı çalıp, 'Nurcan abla evi hemen boşaltın' dedi. Onun sayesinde hayatta kaldık" dedi.