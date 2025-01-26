Kültür ve Turizm Bakanlığından yanan otele ilişkin iddialara yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'da yanan otelle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yangın yeterlilik belgesi ve yapılan son denetimlere ilişkin iddialara yanıt verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İDDİA: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yapıldı. Firma düzenli denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair bir bilgi vermedi.

CEVAP: Bahsi geçen firma Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm endeksi kriterlerinin denetlenmesi sonucunda Sürdürülebilirlik Sertifikası vermekle yetkili bir kuruluştur. Türkiye'de itfaiye teşkilatı dışında yangın denetimi yapmaya yetkili bir firma yoktur. İşletmelerin yangın yeterlilik raporları ancak itfaiye teşkilatları tarafından verilebilir ve denetleme yapılabilir. Sürdürülebilirlik dışında bir konuda yetkisi ya da yetkinliği olmayan bir firma zaten yangın merdivenleri konusunda bilgilendirme yapamaz. Otelin aldığı Sürdürülebilirlik Sertifikası, iddia edildiği gibi yangın güvenlik belgesi, yangın sistemi muayenesi, teknik yeterlilik, yangın konusunda ruhsat alınması gibi onayları sağlayan bir belge değildir. Sürdürülebilirlik Sertifikası, çevre dostu sürdürülebilir uygulamalar için verilen bir belgedir.

İDDİA: En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

CEVAP: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından periyodik, şikayet üzerine ya da bölgesel olarak denetlemeler yapılmaktadır. Bu denetlemelerde otelin turizme yönelik alanlarında kontroller yapılır.

Bu kontrollerde

1) Tesisin kullanım amacına uygun büyüklükte mahallere sahip olması

2) Turizm tesisinin 3, 4, 5 yıldız gibi belirlenen sınıfının devam edip etmeyeceği

3) Verilen hizmetin nitelikli olması, tesisin temiz ve bakımlı olması

4) Lokanta, SPA, lobi gibi genel mahaller ile yatak odalarının asgari şartlarının sağlanması

5) Tür ve sınıfına göre oda sayılarının yeterli olması

6) Otel içerisinde kapasite fazlası yatak bulunup bulunmadığı

7) Tesisin türünün tespiti, başlılarına bakılır.

Bakanlık kontrolörlerinin yangın denetimi yapma görevi de yoktur yetkinliği de. Otellerde her bakanlık ve kurum kendine ilişkin denetimleri yapar. Örneğin itfaiye yangın, Sağlık Bakanlığı havuz suyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mutfak hijyeni gibi konulara bakar, Kültür ve Turizm Bakanlığı da otellerde yalnızca yukarıda belirtilen başlıklarda kontrollerini gerçekleştirir.