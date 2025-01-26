Lüks misafirhane artık halkın hizmetinde

Skandallarla gündemden düşmeyen Esenyurt Belediyesi'nde bu kez CHP'li önceki Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un usulsüzlükleri ortaya çıktı. Bozkurt, AK Parti döneminde öğrenciler için etüt merkezi olarak tahsis edilen alanı kendisi ve özel konukları için misafirhaneye çevirdi.

Göreve gelir gelmez alanı öğrencilerin elinden alan Bozkurt, içerisinde suit odaların da bulunduğu 13 oda ve 1 restorandan oluşan ultra lüks bir misafirhane yaptırdı. Saadetdere Termal Tesisi'nin üst katında bulunan misafirhanenin yapımı için belediye bütçesinden milyonlarca lira harcandı.

AHMET ÖZER DE KULLANDI

Lüks konaklama tesisini PKKKCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer de misafirleri için kullanıyordu. CHP'li başkanların ayrıca tesiste vatandaşların fizik tedavi için kullandığı spor salonunu yenileterek kendi kullanımına tahsis ettiği öğrenildi.

VATANDAŞA AÇILACAK

Göreve geldiği günden bu yana belediyedeki usulsüzlükleri düzeltmeye çalışan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, halkın parasıyla yaptırılan lüks misafirhaneyi ve spor salonunu vatandaşların kullanımına açtı.

Aksoy, kısa süreli tadilat çalışmalarının ardından tesisin vatandaşlara konaklamalı olarak hizmet vereceğini söyledi.