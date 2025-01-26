Mağdurlardan nafaka reformuna destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu konuda atılacak adımları başlıklar halinde sıraladı. Öne çıkan cümlelerinden birisi de "Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar planlıyoruz" oldu. Açıklamaya nafaka mağdurlarından destek geldi. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, "Cumhurbaşkanımızın nafakada reform çıkışı hepimiz için büyük bir mutluluk ve umuda dönüştü. Bu adımların bir an önce atılması noktasında hükümete desteğimiz tam. On yıllardır devam eden nafaka adaletsizliğinin yalnızca Cumhurbaşkanımızın iradesi ile çözüm bulabileceğine inanıyoruz" dedi.ANKARA