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Giriş Tarihi: 26.1.2025 14:58 Son Güncelleme: 26.1.2025 15:17

Son dakika: Emekli mimar Ali Bilir serbest

Bolu’da yaşanan yangın faciasında 26 kişi gözaltına alınmış adliyeye sevk edilen 26 kişiden 15'i tutuklanmış 6 kişi adli kontrolle serbest bırakmıştı. Adliyede işlemleri devam eden 5 kişiden Emekli Mimar Ali bilir serbest bırakıldı. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkununda bulunduğu 4 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Emekli mimar Ali Bilir serbest

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 can yaşamını yitirmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmış. 26 şüpheliden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras'ında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EMEKLİ MİMAR ALİ BİLİR SERBEST
Adliyede işlemleri devam eden 5 kişiden emekli Mimar Ali Bilir savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye personeli İrfan Acar ve Gazelle otel müdürü Ahmet Demir'in adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Emekli mimar Ali Bilir serbest
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