Son dakika: Emekli mimar Ali Bilir serbest

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 can yaşamını yitirmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmış. 26 şüpheliden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras'ında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EMEKLİ MİMAR ALİ BİLİR SERBEST

Adliyede işlemleri devam eden 5 kişiden emekli Mimar Ali Bilir savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye personeli İrfan Acar ve Gazelle otel müdürü Ahmet Demir'in adliyedeki işlemleri devam ediyor.