Son dakika: Şam’da Kalın-Şara görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de...

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin detayları aktaran A Haber muhabiri Kübra Bal, şu ifadelere yer verdi:

İbrahim Kalın, Suriye'nin yeni hükümet başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab da vardı. Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasıyla birlikte Ahmed eş-Şara da yeni hükümetin başkanı olmuştu. Yeni hükümetin ilk ziyaretçisi ise MİT Başkanı İbrahim Kalın olmuştu. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kılmış ve Şam'da çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bugün de o temaslardan bir tanesi gerçekleşti.