Suriye için Dubai ve Hong Kong modeli: Onurlu ve düzenli geri dönüş için plan hazır!

ERDOĞAN'A ŞÜKRAN, ŞÜKRAN, ŞÜKRAN: Gittiğimiz her yerde Suriyeliler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdiler. Sığınmacıların dilinde yalnızca 'şükran, şükran, şükran' var. Cumhurbaşkanımızın merhamet politikalarının göçmenleri nasıl etkilediğini, bir liderin dünya mazlumlarıyla nasıl derin bir gönül bağı kurduğunu görüştüğümüz her bir Suriyeli sığınmacınım sözlerinde yalnızca duymadık aynı zamanda hissettik. Ve o sözlerin samimiyetinden ve içeriğinden adeta, Recep Tayyip Erdoğan "neden bir dünya lideri" sorusunun cevabını da aldık.