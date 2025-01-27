Acılı ailelerle dalga geçen 3 vicdansıza gözaltı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin acılı ailelerini arayıp dalga geçen ve küfür eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tespit için talimat verildi.Olaya karıştığı tespit edilen farklı illerdeki 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden B.M.D. (21) Aksaray'da, F.A. (20) Nevşehir'de ve D.D. (19) Bitlis'de gözaltına alındı. Olaya ilişkin video ve ses kayıtlarının çözümünün halen devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez" dedi.