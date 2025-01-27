Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmişti: Ekrem İmamoğlu cuma günü ifade verecek

Geçtiğimiz hafta, CHP Gençlik Kolları Başkan'ı Cem Aydın'a başlatılan soruşturma sonrası katıldığı bir panelde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem İmamoğlu konuşma yapmıştı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf etmişti.

AÇIKLAMAYA EVLATLARI KARIŞTIRDI

İmamoğlu, "Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" demişti.

RE'SEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

CUMA GÜNÜ İFADE VERECEK

Ekrem İmamoğlu bu soruşturma kapsamında Cuma günü saat 09:00'da İstanbul Adliye'sine gelerek savcılığa ifade verecek.